Ремонтировавшие рухнувший мост в Гуджарате подрядчики не имели квалификации

Один из обвиняемых в обрушении моста, менеджер проводившей ремонт компании Oreva Group Дипак Парех заявил суду, что все произошло "по воле божьей"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Подрядчики, выполнявшие ремонт подвесного пешеходного моста в западном штате Гуджарат, из-за обрушения которого в воскресенье погибли более 130 человек, не имели квалификации для выполнения таких работ. Об этом сообщили представители судебного следствия со ссылкой на заключение экспертизы.

"Подрядчики, которые выполняли ремонт подвесного пешеходного моста, не имели квалификации. <…> В то время, как настил моста был заменен, его трос не был заменен и он мог не выдержать вес измененного настила", - цитирует в среду заявление судебного следствия информационное агентство Press Trust of India.

Тем временем один из обвиняемых в обрушении моста в Гуджарате, менеджер проводившей ремонт компании Oreva Group Дипак Парех заявил суду, что все произошло "по воле божьей". "Это была воля Бога, в том, что произошло такое печальное событие", - приводит в среду его слова телеканал NDTV.

В настоящее время по делу об обрушении моста задержаны девять человек, в том числе два менеджера Oreva Group, два субподрядчика, ремонтировавшие мост, а также охранники и билетные кассиры.

Висячий пешеходный мост британской эпохи, который был закрыт с марта на реконструкцию, рухнул в минувшее воскресенье всего через четыре дня после того, как его вновь открыли для публики. На мосту в тот момент находилось порядка 500 человек. Погибли, по разным оценкам, от 135 до 141 человека, среди погибших не менее 47 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Причинами трагедии в предварительном порядке называют перегруз моста, рассчитанного на 125 пешеходов, и поведение молодежи, которая прыгала и раскачивала конструкцию. Также указывается на ненадлежащее исполнение обязанностей частной компанией, которая обслуживала это сооружение: ее сотрудники не ограничили число людей и не остановили раскачивание моста молодыми людьми. Кроме того, как сообщили местные власти, официального разрешения на открытие моста компания Oreva Group, производившая ремонт, не имела.