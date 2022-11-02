Запорожской области передадут полсотни медучреждений, ранее принадлежавших Украине

В июне администрация региона издала указ о национализации оставленного украинского имущества

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Около 50 больниц и поликлиник в Запорожской области, ранее принадлежавших Украине, до конца года будут переданы в собственность администрации региона в рамках национализации. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель руководителя министерства имущественных и земельных отношений региона Игнат Яремчук.

"Согласно указу главы администрации о национализации, в данный перечень уже включено 47 объектов [здравоохранения]. Задача стоит закончить в срок, не превышающий двух месяцев", - сказал он, уточнив, что приоритетными в рамках задачи по национализации бывшей украинской собственности являются больницы, пожарные части, отделения полиции и другие социальные объекты.

Во вторник начался процесс юридической передачи в собственность региона 70 объектов в Запорожской области, необходимых для работы МЧС. Ожидается, что это будет сделано до конца ноября.

В июне администрация Запорожской области издала указ о национализации оставленного украинского имущества.