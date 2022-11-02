В ДНР надеются запустить пассажирские перевозки в Крым через Запорожскую область

В настоящее время пассажирское сообщение восстановлено между Донецком, Волновахой и Мариуполем

СИРИУС /федеральная территория/, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) рассчитывают запустить в ближайшей перспективе пассажирские перевозки в Крым через территорию соседней Запорожской области. Об этом сообщил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.

"[Пассажирское сообщение] в сторону Бердянска, Мелитополя и далее в Крым в перспективе ближайшей, я думаю, будет, - сказал Нестеров в кулуарах проходящего на федеральной территории Сириус Южного транспортного форума. - Сейчас эти территории являются Российской Федерации общей, я думаю, это будет проще [сделать]. Самое главное - нужно, я думаю, <…> обеспечить безопасность".

В настоящее время пассажирские перевозки между ДНР и Крымом осуществляются через Ростовскую область и Краснодарский край. Из Тамани пассажиры на пароме переправляются в Керчь, где пересаживаются на автобусы, идущие до Симферополя и других городов Крыма.

В настоящее время пассажирское сообщение восстановлено между Донецком, Волновахой и Мариуполем, добавил Нестеров.