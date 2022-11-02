В Новой Каховке начался отопительный сезон

Отопление включили в школах, детских садах, техникумах и больницах города

ХЕРСОН, 2 ноября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в школах, детских садах и больницах Новой Каховки в Херсонской области. Об этом в среду сообщила администрация города.

"С сегодняшнего дня бюджетные организации и два больничных комплекса начали получать тепло. <...> На данный момент тепло появилось в школах, детских садах, техникумах, училищах одного из самых больших районов города. Также отапливаются здание поликлиники (ул. К. Маркса) и больничный корпус (ул. Светлова)", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее в Херсонской области, в том числе в левобережной части региона, была объявлена эвакуация из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября врио губернатора области Владимир Сальдо объявил, что в зону эвакуации входит полоса шириной 15 км по левому берегу Днепра, в которую входят в том числе территории Новокаховского городского округа, где расположена Новая Каховка. Власти неоднократно заявляли, что не будут эвакуировать жителей принудительно.

Некоторые частные дома в Херсонской области находятся на печном отоплении. Ранее сообщалось, что в регион начались поставки угля из других территорий России. Он будет бесплатно раздаваться отдельным категориям жителей в период холодов.