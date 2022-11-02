Более 830 км газопроводов восстановили в новых регионах

В новых регионах в 2022 году также должны восстановить 6,2 тыс. объектов недвижимости, работы выполнены на половине из них

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению 832 км газопроводов, в том числе магистральных сетей, провели в четырех новых регионах России. Об этом сообщается в материалах презентации к выступлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в среду на правительственном часе в Совете Федерации.

"Восстановление объектов энергетики [новых регионов]: 1,5 тыс. обеспечен запуск, 832 км газопроводов (в том числе магистральных)", - говорится в презентации.

Также из материалов презентации вице-премьера следует, что в этом году в новых регионах планируется восстановить 6,2 тыс. объектов недвижимости (без учета частных домов). Из этого объема половина уже восстановлена. Кроме того, обеспечен запуск 1 379 школ и 22 высших учебных заведений.

До конца года в Мариуполе, восстановление которого ведется по разработанному мастер-плану, будет построено 14 многоквартирных домов на 1 тыс. квартир, следует из презентации.