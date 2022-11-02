Португалия изучает возможность завершения программы по выдаче "золотых" виз

В конце февраля страна приостановила выдачу соответствующих виз россиянам

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Португалии изучает возможность завершения программы по предоставлению вида на жительство в обмен на инвестиции. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Антониу Кошта.

"Существуют программы, которые в настоящий момент мы пересматриваем, одна из них - [о выдаче] "золотых" виз, которая, возможно, уже выполнила свою функцию, которую должна была выполнить, и которая сейчас уже не оправдана", - приводит слова главы правительства газета Diário de Notícias.

В конце февраля текущего года было объявлено о том, что Португалия приостановила выдачу соответствующих виз гражданам РФ. Как передавала в сентябре газета Público, власти республики отказали в выдаче этих видов на жительство всем россиянам, запросившим их после начала специальной военной операции на Украине.