В Чувашии в 2023 году появится система комплексного развития и поддержки детей

В регионе 2023 год объявили Годом счастливого детства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены сформировать единую систему для комплексного развития и поддержки детей в 2023 году, который объявлен Годом счастливого детства. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев в среду.

"У нас очень много элементов, которые функционируют разрозненно и самостоятельно. <…> В рамках Года счастливого детства наша задача - создать такую систему комплексного сопровождения детей всех возрастов по различным направлениям, которая могла бы каждого ребенка раскрыть, сопроводить и поддержать в плане его личной траектории развития. Мы хотим эту систему сформировать, а в дальнейшем планомерно развивать", - сказал Николаев.

По его словам, для повышения эффективности профориентации школьников необходимо вовлекать в эту работу как можно большее количество сторон. "Нормальная и качественная профориентация возможна при комбинации возможностей школьной системы, систем вузов и бизнеса", - пояснил Николаев.

Он добавил, что для продолжения комплексной модернизации школьной системы образования необходимо правильно настроить механизмы переподготовки и повышения квалификации преподавателей и учителей. По мнению Николаева, в эту систему также нужно интегрировать институты гражданского общества и средне-профессионального образования, крупные предприятия и вузы.

Как отметил глава Чувашии, основными инструментами для реализации образовательных проектов Года счастливого детства станут Пушкинская карта и школьный туризм. Они позволят стимулировать школьников посещать музеи и другие культурные учреждения, а также знакомиться с историей родного региона.