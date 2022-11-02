Сенатор от ЯНАО заявил о необходимости закрепить в законодательстве статус кочевников

Представители коренных малочисленных народов должны иметь право на ловлю рыбы, охоту, оленеводство, собирательство, подчеркнул Григорий Ледков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Статус кочевников необходимо закрепить законодательно, это позволит решить вопросы их регистрации и профессиональной деятельности, закрепит за ними земли и территории. Такое мнение высказал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Григорий Ледков.

"Мы считаем, что надо сделать закон и признать статус кочевого человека, статус кочевников России. <...> И вместе с ним мы могли бы оговорить положение о том, какие профессии у кочевников есть. Или вопрос о сельхозтоваропроизводстве, закреплении земель, территорий за кочевниками", - сказал он в ходе саммита коренных малочисленных народов Арктики в Москве.

Ледков подчеркнул, что представители коренных малочисленных народов должны иметь право на ловлю рыбы, охоту, оленеводство, собирательство. Он добавил, что также важно решить вопрос о регистрации кочевников. "Сегодня людей прописывают в зданиях администрации, а люди фактически там не живут. <...> Оленеводы пока вынуждены там быть прописанными, хотя бы где-то. Нам в ближайшем будущем эти вопросы надо решать", - пояснил глава ассоциации.

В российской Арктике живут представители 47 коренных малочисленных народов общей численностью более 300 тыс. человек. Они имеют особый статус и возможность пользоваться рядом преференций, установленных государством.