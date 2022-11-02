Москалькова призвала к компромиссу между комфортом жителей Байкала и сохранением природы

По словам омбудсмена, аппарат уполномоченного постоянно ведет диалог с органами власти, чтобы достичь такого компромисса

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что жизнь людей, проживающих в районе Байкала, некомфортна из-за смещения акцентов в пользу сохранения благоприятной природной среды, нужно искать компромисс.

"Спасая особые зоны природопользования, в том числе Байкала, мы несколько сместили акцент в пользу права на благоприятную природную среду, сделали проживание людей на этой территории, мягко говоря, некомфортным. Запрещена вырубка леса, а именно дровами топятся дома, запрещено захоронение на этой территории, подъезд машин к этим домам. И с этими вопросами к нам обратились люди", - сказала Москалькова в среду, выступая на саммите коренных малочисленных народов Арктики.

По словам омбудсмена, аппарат уполномоченного постоянно ведет диалог с органами власти, чтобы "достичь такого компромисса, чтобы и природу сохранить, и создать людям условия для нормальной жизни". Она отметила, что уже удалось внести изменения в закон о Байкале, но "нужно посмотреть, что еще можно сделать, чтобы изменить ситуацию".