Максим Паршин сообщил, что назначен президентом Федерации спортивного программирования РФ

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, развитие движения спортивного программирования в стране началось с октября 2021 года, когда в Москве состоялся финал чемпионата мира по спортивному программированию среди студенческих команд

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин сообщил, что назначен президентом Федерации спортивного программирования РФ. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Формально я стал президентом Федерации спортивного программирования 19 октября этого года", - сообщил он.

По его словам, развитие движения спортивного программирования в РФ началось с октября прошлого года, когда в Москве состоялся финал чемпионата мира по спортивному программированию среди студенческих команд (ICPC). "Это было серьезное мероприятие, в котором приняли участие несколько тысяч человек из 67 стран. Чемпионат - соревнование среди студенческих команд, американская франшиза, основатель Билл Паучер проводит его уже более 40 лет", - отметил Паршин.

Он напомнил, что абсолютным победителем соревнования стала команда Нижегородского университета, а три из четырех золотых медалей выиграли российские команды, одно золото взял Сеульский университет. "Победная серия российских программистов в ICPC продолжается на протяжение многих лет - если не ошибаюсь, девять лет подряд мы занимаем первые места. За всю историю проведения турнира команды из России занимали первые места 15 раз", - подчеркнул Паршин.

"Приказом Минспорта оно (спортивное программирование - прим. ТАСС) было внесено в реестр видов спорта, и была учреждена национальная федерация. А в конце августа состоялась конференция, где делегаты единогласно проголосовали, и мне было оказано доверие стать ее президентом. В свою очередь Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России, был избран председателем правления федерации", - заключил Паршин, отметив, что всю полезную и важную информацию Федерация будет публиковать в своем Telegram-канале.

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