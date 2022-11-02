Многофункциональный медцентр в Луганске принял первых инфекционных больных

Главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман подчеркнул, что медцентр является первым профильным отделением для лечения инфекционных заболеваний, подведомственным ЛРКБ

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный медицинский центр, построенный специалистами Военно-строительной компании Минобороны РФ в Луганске, начал в среду принимать первых инфекционных больных. Как сообщает корреспондент ТАСС, запуск медцентра проинспектировали министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко и главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ), в введении которой находится центр, Олег Вольман.

"Принято решение о досрочном запуске медицинского центра, потому что первоначально запуск планировался на 15 ноября. <…> Те кадры, которые пришли сегодня сюда работать - мы полностью можем уже оказывать круглосуточную помощь инфекционным больным. Здесь трудоустроены работники, которые переведены из 4-й городской больницы, из 15-й городской больницы, также сотрудники центра СПИД (Луганской городской многопрофильной больницы № 4, Луганской городской многопрофильной больницы № 15, Луганского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД - прим. ТАСС)", - рассказала Пащенко.

В свою очередь Вольман подчеркнул, что этот медцентр - первое профильное отделение для лечения инфекционных заболеваний, подведомственное ЛРКБ. "Никогда в истории лечебного учреждения не находилось подразделения инфекционной направленности. Поэтому для нас это тоже новая работа. Потенциал нашего лечебного учреждения, наличие специалистов высочайшего уровня и различных направлений позволит помогать этим пациентам", - отметил он.

Минобороны РФ обеспечило открывшийся медцентр оборудованием экспертного класса. "Оборудование у нас в полном достатке: есть новые аппараты ИВЛ, которые предназначены как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции легких. Также мы полностью обеспечены расходными материалами и медикаментами. С ковидной инфекцией у нас на данный момент два тяжелых пациента: один находится на ИВЛ, второй на спонтанном дыхании, но с сопутствующей кардиальной патологией. Также у нас имеются пациенты с очень тяжелой клостридиальной инфекцией", - сообщил заведующий отделением реанимации многофункционального медицинского центра Андрей Сенецкий. По его словам, это отделение рассчитано на 20 пациентов.

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ за 101 день построили в Луганске многофункциональный медцентр. В работах на этом объекте было задействовано 450 единиц техники и около 1 тыс. специалистов. Строительство было завершено к началу сентября, торжественное открытые центра состоялось 26 сентября. Медцентр сможет одновременно принять порядка 200 пациентов.