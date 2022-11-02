В Кисловодске высадят геоглиф из 300 саженцев сосны в виде буквы Z

Экологическую акцию проведут в поддержку военнослужащих

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Геоглиф в виде буквы Z из 300 саженцев сосны высадят 3 ноября в Кисловодске Ставропольского края. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В преддверии Дня народного единства 3 ноября на въезде в город напротив стелы жители Кисловодска высадят геоглиф размером 200 кв. м в виде буквы Z", - сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что экологическую акцию проведут в поддержку военнослужащих. "В мероприятии примут участие ветераны СВО, школьники, представители национальных диаспор. Деревья олицетворяют жизнь и связь поколений. Уверен, что новый "зеленый геоглиф" станет символом новой Победы нашей страны", - добавил глава курорта.