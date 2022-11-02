Власти Новокаховского округа запретили продавать алкоголь военным

Также вводятся ограничения времени работы учреждений сферы торговли

ХЕРСОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Новокаховского городского округа Херсонской области запретили продажу алкогольных напитков военнослужащим. Об этом в среду сообщила администрация Новой Каховки со ссылкой на распоряжение новокаховской городской военно-гражданской администрации.

"Запретить продажу алкогольных напитков военнослужащим на территории Новокаховского городского округа", - говорится в распоряжении, копию которого распространила администрация.

Кроме того, власти вводят ограничения времени работы учреждений сферы торговли, в том числе баров, кафе, магазинов, до 19:00 (совпадает с мск).

Президент РФ Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Совет Федерации утвердил документ на своем пленарном заседании.