Мезенцев: обсуждение общей истории России и Белоруссии важно добавить в медиапространство

Госсекретарь Союзного государства напомнил, что 19 сентября состоялось открытие экспозиции архивных документов, рассказывающих о начале вхождения белорусских земель в состав Российской империи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Обсуждение событий общей истории России и Белоруссии должно присутствовать в медиапространстве двух стран. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на форуме СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

Он напомнил, что 19 сентября состоялось открытие экспозиции архивных документов, рассказывающих о начале вхождения белорусских земель в состав Российской империи. "Документы уникальные. И не только по степени сохранности, но и тем, что открывают те страницы истории, которых, наверное, в суматохе наших будней мы не замечаем. Скажу об одном эпизоде. На Чудском озере вместе с Александром Невским сражались полоцкие и витебские ратники. Мы говорим с огромным уважением, противодействуя кампании очернения подвига советского солдата, о том, что народы Советского Союза сражались в Великой Отечественной войне, а потом каждая республика помогала восстанавливать украинские города, помогала восстанавливать Минск, Могилев, помогала восстанавливать те сотни сгоревших белорусских деревень", - отметил Мезенцев.

Госсекретарь СГ подчеркнул, что в медиапространстве обсуждение совместной истории обязательно должно присутствовать. "Мне кажется, это тоже очень важно добавить в медиапространство сегодня. Разговор о единой истории - очень интересный, разный. Не стесняться трактовать те факты, которые не всегда нам кажутся позитивными. И это бесконечный космос, пределов которому нет. Потому что судьбы людей сами по себе интересные", - сказал он.

Презентация экспозиции архивных документов в Москве в сентябре была приурочена к 250-летию воссоединения народов двух стран. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия провели первый раздел Речи Посполитой. К России отошли значительная часть Полоцкого воеводства, части Речицкого повета, Минского воеводства и почти полностью Витебское и Мстиславское воеводства. Присоединенная к России территория Белоруссии была включена в состав вновь образованных Могилевской и Псковской губерний.