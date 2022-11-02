В Энергодар поступило 3 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V"

В городской администрации уточнили, что все заболевшие ковидом получают необходимые лекарственные препараты бесплатно

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. В Энергодар в Запорожской области завезли 3 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщила администрация города.

"В Энергодар поступило 3 тыс. доз российской двухкомпонентной вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Второй компонент вводят спустя 21 день", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

В администрации уточнили, что в Энергодаре ковидом больны 10 человек. "Все получают необходимые лекарственные препараты бесплатно. Также бесплатно энергодарцам с признаками ОРВИ делают экспресс-тесты на ковид", - добавили в пресс-службе.

Ранее в департаменте здравоохранения Запорожской области сообщили, что ежедневно выявляются 15-20 человек, заразившихся коронавирусом.