Мезенцев навал общую историю России и Белоруссии платформой для противостояния давлению

Госсекретарь Союзного государства напомнил, что 9 сентября в Москве прошла презентация книги "Защищая Отечество" о войне 1812 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совместная история России и Белоруссии лежит в основе нравственной платформы, на которой две страны противостоят внешнему давлению. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

Он напомнил, что 9 сентября в Москве прошла презентация книги "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства".

"Мы не хотели просто сделать библиотеку, куда войдут книги, которые лягут экспертам, историкам на полку и будут лежать мертвым грузом. Мы начинаем такой проект, когда верим, что каждая книга будет поводом для общественного обсуждения, для разговора с молодыми людьми, которые, может быть, только вступают в большую жизнь. И вот эта первая книга под рубрикой "Защищая Отечество" была посвящена ратным подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в войне 1812 года. И тысячи людей, которые служили в этих полках, в Виленском и Гродненском гусарских полках, защищали единое Отечество. И традиции ратного подвига, силы, мужества, порядочности, воли сегодня востребованы как никогда", - подчеркнул он.

По словам Мезенцева, именно эти традиции смогут стать основой нравственной платформы, от которой можно отталкиваться в противодействии внешнему давлению.

"Ведь непросто противостоять внешним вызовам, несправедливому давлению - экономическому, информационному. Противостоять надо на какой-то нравственной платформе, нравственной позиции. Уважение к той стране, где ты живешь, которая дала тебе жизнь, которая позволила ощущать себя частицей огромного мира. Когда мы говорим, что сегодня Беларусь для нас - ближайший надежный союзник, мы абсолютно точно оцениваем и те столетия и десятилетия совместной истории - советской, постсоветской, истории в рамках Российской империи, вспоминаем Полоцкое и Туровское княжества, Древнюю Русь и Киев - мать городов русских. И понимаем, что сегодня этот слоган мы слышим много, но он очень справедливый и честный, - что мы вместе", - заключил госсекретарь СГ.