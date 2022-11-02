В МЧС призвали ускорить подготовку к зиме ПВР в Херсонской и Запорожской областях

По данным ведомства, в Херсонской области из 40 ПВР к работе в зимний период подготовлены 18, в Запорожской области "ситуация более печальная"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Работу по подготовке к зиме пунктов временного размещения (ПВР) необходимо усилить в Херсонской и Запорожской областях, сообщил в среду директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло на заседании штаба по гуманитарному сотрудничеству при генсовете партии "Единая Россия" в Симферополе.

"Попрошу организовать работу по подготовке заявок для того, (чтобы понять), что нужно существующим и планируемым (ПВР)", - сказал Мануйло.

Он уточнил, что в Херсонской области из 40 ПВР к работе в зимний период пока подготовлены 18, разместиться в которых могут 2 600 человек.

"Остальные, насколько я понимаю, могут работать не в полном объеме. Даже если мы поставим туда обогреватели, та система энергоснабжения, которая есть, не позволит обеспечить работу обогревателей. Людей мы там можем разместить на короткий срок", - рассказал Мануйло, добавив, что в Запорожской области "ситуация более печальная".

"Есть некий список (ПВР), но законодательно он не утвержден. Финансирование на питание граждан не осуществляется", - отметил представитель МЧС РФ.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, что в случае повреждения плотины Каховской ГЭС в ряде районов правобережья возможны затопления примерно на метр, поэтому власти делают все, чтобы помочь жителям выехать из этих мест. По его словам, левый берег, на котором расположена большая часть Херсона, подвержен некритическим подтоплениям. Всего планируется переместить порядка 50-60 тыс. человек.

Организация работы ПВР в ЛНР и ДНР

Мануйло также сообщил об организации пунктов временного размещения в Луганской и Донецкой народных республиках. По его словам, здесь ситуация значительно лучше. "По ДНР и ЛНР: здесь работа организована на высоком уровне. В ДНР есть дополнительный фонд, кроме того, выделено финансирование для функционирования ПВР", - отметил он, добавив, что в республиках четко сформирован маневренный фонд, который также позволит, в случае необходимости, быстро разместить людей.