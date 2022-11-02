Всероссийский студенческий слет собрал в Уфе более 200 участников

Участники мероприятия посетили визионерские лекции, дискуссионные площадки, проектные секции и мастер-классы

ТАСС, 2 ноября. Всероссийский студенческий слет "Навстречу Году педагога и наставника" прошел в Уфе на базе Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) им. М. Акмуллы. Участниками стали 226 человек, сообщили ТАСС в среду в университете.

"Слет объединил 226 участников из разных регионов страны. Это студенты 26 высших учебных заведений, педагоги двух школ Луганской Народной Республики, а также молодые учителя города Уфы", - говорится в сообщении.

Программа слета включала различные мероприятия, направленные на профессиональное развитие молодых педагогов и наставников. Прошли визионерские лекции, дискуссионные площадки, проектные секции и мастер-классы. Отмечается, что основная образовательная программа прошла на четырех тематических площадках: "Бережливый менеджмент в образовании", "Медиация в образовании", "Профессиональный рост и личностное развитие" и "Проектная и грантовая деятельность в образовании".

Слет открылся 31 октября. Проводится в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.