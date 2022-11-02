2 ноября, 16:05

Под Псковом очередь из грузовиков на въезд из Эстонии за две недели выросла до 657 фур

Две недели назад на пунктах пропуска "Куничина гора" и "Шумилкино" в очереди на въезд в Россию находились всего 35 большегрузов