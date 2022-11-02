Под Псковом очередь из грузовиков на въезд из Эстонии за две недели выросла до 657 фур

ПСКОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Эстонии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Куничина гора" и "Шумилкино", за последние две недели увеличилась в 18 раз, до 657 большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в среду.
Ранее ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.
"Куничина гора", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 415", - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, на пункте пропуска "Шумилкино" в очереди на въезд в РФ 242 фуры. При этом две недели назад в очереди на въезд со стороны Эстонии на этих двух пунктах пропуска находились всего 35 большегрузов.
По данным ФТС, очереди из фур зафиксированы на въезд в РФ со стороны Латвии. На пункте пропуска "Бурачки" въезда в Россию ожидают 670 большегрузов, на МАПП "Убылинка" - 140 фур. Таким образом, со стороны Латвии в очереди на въезд находятся 810 грузовиков.
Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.