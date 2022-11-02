2 ноября, 16:10

В Томске планируют увеличить количество сирен для оповещения

В городе сейчас работают около 100 сирен, по словам замначальника ГУ МЧС по региону Константина Кондратьева, требуется еще 50 штук

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС /. Количество сирен для региональной автоматизированной системы оповещения в Томске планируют увеличить. На данный момент в городе работают около 100 сирен, сообщил журналистам глава областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин в среду.

"У нас есть некоторые территории, новостройки, которые не полностью оснащены и не везде достаточно громко будет звучать сигнал сирены, требуется дополнительная установка сирен. Для этих целей на 2023 год Томск планирует в своем бюджете соответствующие суммы для того, чтобы дооснастить систему оповещения и, соответственно, привести ее в нормативное состояние", - отметил Лукин.

По его словам, сейчас в Томске работают около 100 сирен. Как рассказал замначальника ГУ МЧС по Томской области Константин Кондратьев, городу не хватает еще 50.

В Томской области 8 ноября состоится ежегодная проверка систем оповещения. Жители региона услышат звук сирен, а затем после 10:43 пройдет информация об учебной тревоге на радио и телевидении. 

Теги:
РоссияТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация