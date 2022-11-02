На Кубани в 2022 году подготовили более 2 тыс. специалистов сервиса для туротрасли

По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, несколько десятков человек, обучившихся по направлениям "Школа вожатых" и "Сервис в объектах санаторно-курортной отрасли", уехали на работу сразу после выездного семинара, так как работодатели не захотели отпускать их домой

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Кадровая школа "ПРОдвижение" в Краснодарском крае по итогам 2022 года подготовила более 2 тыс. специалистов по направлениям сервиса для курортной отрасли для покрытия потребности в кадрах в данной сфере. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале вице-губернатор региона Александр Руппель.

В мае Руппель заявлял, что потребность санаторно-курортной отрасли в кадрах службы сервиса превышает 10 тыс. человек. В последние два года, по его словам, эта проблема стала особенно острой. Для решения проблемы при поддержке Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также ассоциации детских лагерей и здравниц был запущен проект кадровой школы, на базе которой студенты могут пройти обучение и после устроиться в местные санатории, отели и детские лагеря.

"Подвели итоги кадровой школы "ПРОдвижение". В этом году мы подготовили более 2 тыс. специалистов по направлениям "Школа вожатых" и "Сервис в объектах санаторно-курортной отрасли". Организовали для студентов обучение "с полным погружением": несколько десятков ребят уехали на работу прямо после выездного семинара. Работодатели в буквальном смысле не захотели отпускать их домой", - говорится в сообщении Руппеля, который принял участие в церемонии подведения итогов работы школы в 2022 году.

Он уточнил, что реализация проекта кадровой школы будет продолжена в 2023 году. По его словам, в общем санаторно-курортная отрасль региона на данный момент обеспечивает более 10 тыс. рабочих мест специалистам в области сервиса в сфере туризма.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Турпоток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.