В Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

Прошли митинги, а также состоялось возложение цветов к мемориалам и памятникам

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Митинги к 79-летию депортации карачаевцев в Казахстан и Среднюю Азию в 1943 году прошли в среду в городах и районах Карачаево-Черкесии. Состоялось возложение цветов к мемориалам и памятникам, участники прочли молитвы об упокоении душ погибших.

"Именно в этот день, 2 ноября 1943 года, десятки тысяч женщин, детей и стариков были отправлены на долгие 14 лет в неизвестность - выживать на чужбине, в голоде и нечеловеческих условиях. И все это в то время, когда тысячи мужчин-карачаевцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны - за Родину, за жизнь и свободу!", - отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В День депортации карачаевского народа по всей республике проходят памятные мероприятия. В регионе вспоминают тех, кто не смог вернуться на свою историческую родину, не пережив тяжелейшие годы депортации. В ходе митинга у Мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа в Карачаевске присутствующие прочитали дуа - молитву за погибших в пути и на чужбине. Участниками мероприятия стали представители власти, общественных организаций и жители региона.

"В Средней Азии и Казахстане народ не сломился, выстоял, сумел сохранить самобытность, культуру и язык. Несмотря на все тяготы и потери, которые коснулись каждой карачаевской семьи, люди сберегли в себе человечность, любовь к родной земле и дождались справедливости, вернувшись домой с гордо поднятой головой! Для нас всех величайший пример мужества и стойкости - народ, сумевший возродиться из забвения, вернуться на родную землю, жить и созидать на благо края и России", - обратил внимание руководитель региона.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.