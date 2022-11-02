Фестиваль "Чудо света" ограничит движение транспорта в Петроградском районе Петербурга

Движение будет запрещено 4, 5 и 6 ноября с 17:30 до 23:30 по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской к Кронверкской набережной, а также по Кронверкской набережной и дороге на территории Александровского парка вдоль дома 3, корп. 2 по Кронверкской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Мультимедийный фестиваль "Чудо света" ограничит движение транспорта в Петроградском районе Петербурга на три дня - с 4 по 6 ноября, а на Крестовском острове 4 и 5 ноября движение перекроют из-за футбольных матчей на стадионе "Газпром Арена". Об этом журналистам сообщили в среду в городском комитете по транспорту.

"В связи с проведением культурно-массового мероприятия - фестиваля "Чудо света" - движение транспорта будет прекращено 4, 5, 6 ноября с 17:30 до 23:30 по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной, а также по Кронверкской набережной и дороге на территории Александровского парка вдоль дома 3, корп. 2 по Кронверкской набережной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что с 17:15 до 23:30 движение будет прекращено по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта. Объезжать место проведения фестиваля рекомендуется по Кронверкскому проспекту или по Большой Пушкарской улице и Каменноостровскому проспекту.

Кроме того, в комитете по транспорту Петербурга сообщили, что движение транспорта будет ограничено на Крестовском острове из-за футбольных матчей на стадионе "Газпром Арена".

"В связи с проведением футбольных матчей с участием футбольного клуба "Зенит" на стадионе "Газпром Арена" вводятся временные ограничения движения транспортных средств. Так, 4 и 5 ноября движение транспортных средств будет прекращено с 01:00 до 23:59 по адресам: ул. Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту; набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге; Крестовский проспект в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге; Южная дорога в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее; Северная дорога в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 4 и 5 ноября с 01:00 до 23:59 введут запрет остановки по некоторым адресам.

О фестивале "Чудо света"

Фестиваль "Чудо света" пройдет в Петербурге уже в десятый раз, на три дня он превратит Петропавловскую крепость в гигантское мультимедиа-пространство под открытым небом. Зрители смогут увидеть несколько шоу 4, 5 и 6 ноября с 19:00 до 22:00.

По задумке фестиваля, цифровые художники с помощью современных технологий создадут картины на фасадах зданий Санкт Петербурга. В этом году светомузыкальное шоу будет приурочено ко Дню народного единства, представления будут проходить каждые полчаса на Нарышкином бастионе. Любую из понравившихся картин NFT-художников можно будет приобрести онлайн.

В прошлом году из-за ковида шоу можно было увидеть только с помощью прямой трансляции, на этот раз наблюдать за представлением гости фестиваля смогут вживую.