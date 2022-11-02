В Ленобласти ввели пакет льгот для детей участников специальной военной операции

В перечне льгот внеочередное устройство в детские сады, бесплатное питание в школах, в учреждениях среднего профессионального образования и 100% оплата путевок в оздоровительные лагеря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области ввело в действие пакет льгот, разработанных для детей и других членов семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО", - сообщил Дрозденко.

Он перечислил, что детям будут предоставляться льготы в виде внеочередного устройства в детские сады, преимущества при зачислении в учреждения среднего профессионального образования, внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и места в группе продленного дня в школах. Также для них предусмотрено бесплатное питание в школах, в учреждениях среднего профессионального образования, 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря и 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продленного дня. Обучающимся по программе среднего профессионального образования будет выдаваться стипендия 5 тыс. рублей, по программе высшего профессионального образования - 8 тыс. рублей.

Семьям мобилизованных предусмотрена ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, льготы предоставляются детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции в составе именных подразделений области, детям призванных на военную службу по частичной мобилизации и детям добровольно поступивших на военную службу для участия в специальной военной операции. "При этом льготные места в детские сады предоставляются детям жителей Ленинградской области, а бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования региона - всем детям участников специальной военной операции, вне зависимости от места жительства или места пребывания семьи", - уточнили в пресс-службе.