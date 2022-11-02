В Петербурге открылась выставка о преступлениях фашистов в анатомическом институте Данцига

На экспозиции можно увидеть подлинные материалы актов, фотографии и некоторые вещественные доказательства, которые использовались при подготовке советского обвинительного заключения в отношении фашистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Военно-медицинский музей Петербурга впервые полностью представил уникальную коллекцию доказательств преступлений фашистов в Данцигском анатомическом институте во время Великой Отечественной войны. Эти материалы были предъявлены Советским Союзом в Нюрнбергском процессе, сообщила в среду ТАСС старший научный сотрудник музея Анна Волькович.

"Выставка, которую мы представляем, посвящена материалам по деятельности Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний нацизма на примере работы по расследованию, происходившего в Данцигском анатомическом институте, где были обнаружены образцы полуфабриката мыла и дубленой человеческой кожи, которые были сделаны в промышленных масштабах", - рассказала она.

По словам Волькович, на выставке представлены подлинные материалы актов, фотографии и некоторые вещественные доказательства, которые использовались при подготовке советского обвинительного заключения. "Эти материалы из коллекции Военно-медицинского музея, которые были переданы в музей практически сразу после окончания Нюрнбергского процесса", - добавила она.

Как отметила старший научный сотрудник музея, материалы все это время хранились в фондовых коллекциях Военно-медицинского музея, потому что подлинные предметы требуют особых условий хранения. Выставку организовали к 80-летию учреждения Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

"Мы не могли пройти мимо такой действительно значимой даты, потому что деятельность по расследованию преступлений нацизма - очень важная часть деятельности советских военных медиков в годы Великой Отечественной войны, и вклад их в сбор и доказательство преступлений нацизма, прежде всего против человечности, - это неоценимый вклад, который нужно помнить, транслировать и представлять нашим посетителям", - сказала она, добавив, что выставка продлится до 1 января.

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков была создана на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 2 ноября 1942 года для полного учета "преступлений фашистов и их пособников и причиненного ими ущерба, установление личностей немецко-фашистских преступников, виновных в организации или свершении злодеяний на оккупированной советской территории, с целью придания этих преступников суду".