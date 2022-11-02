В ООН заявили, что возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней

Директор Всемирной продовольственной программы организации Дэвид Бисли отметил, что "невывоз продовольствия и удобрений из региона выльется в катастрофу во всем мире"

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли приветствовал возвращение РФ к участию в зерновой сделке, указав, что это ведет к спасению миллионов жизней.

"Россия вернулась к реализации зерновой инициативы. Это решение спасает миллионы жизней. Эти [украинские] порты должны оставаться открыты. Невывоз продовольствия и удобрений из региона выльется в катастрофу во всем мире", - написал он в среду в своем Twitter.

Срок действия документов, подписанных 22 июля в Стамбуле и призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, истекает 19 ноября.

29 октября Минобороны РФ сообщило , что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

В среду, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, российский лидер Владимир Путин заявил, что даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны мира.

ВПП за время действия договоренностей зафрахтовала по меньшей мере два судна, на которых доставила зерно в страны Восточной Африки.