Губернатор Петербурга заявил о прекращении подготовки военных кадров и вручения повесток

Александр Беглов также пообещал, что власти региона позаботятся и найдут индивидуальный подход к каждой нуждающейся семье, чьи родные были призваны в ряды ВС РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Подготовка военных кадров, а также вручение повесток пребывающим в запасе гражданам прекращается в Санкт-Петербурге. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток", - говорится в сообщении.

В своем обращении губернатор также обратился к тем, кто был призван в рамках частичной мобилизации, и поблагодарил их за защиту Отечества, а также пообещал, что власти позаботятся и найдут индивидуальный подход к каждой нуждающейся семье, чьи родные были призваны в ряды ВС РФ.

28 октября начальник управления информации администрации губернатора Петербурга Инна Карпушина сообщила, что основные мероприятия по мобилизациии, в частности оповещение подлежащих призыву, завершены, но продолжается работа по сбору личного состава.