В ОНК предложили амнистировать инвалидов I и II групп, не совершивших тяжких преступлений

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольги Дружининой, это позволит улучшить ситуацию в области защиты прав заключенных

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Амнистия не опасных для общества инвалидов I и II групп позволит улучшить ситуацию с соблюдением прав этих заключенных в условиях переполненности столичных СИЗО. Об этом заявила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина во время выступления на форуме Общественной палаты "Сообщество" в Москве.

"Мы предлагаем освободить по амнистии инвалидов I и II групп, содержащихся в СИЗО, которые не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. Это позволит улучшить ситуацию в области защиты прав заключенных. Сегодня в СИЗО Москвы на 25% превышен лимит содержащихся под стражей. В таких условиях невозможно полноценно соблюдать права заключенных. Между тем сейчас 30% заключенных инвалидов содержатся в изоляторах по обвинению в мошенничестве, еще 30% - по обвинениям, связанным с наркотиками. Все это ненасильственные преступления", - заявила Дружинина.

Правозащитница рассказала, что ОНК Москвы предложила внести изменения в постановления правительства, которыми регламентируется освобождение из-под стражи по состоянию здоровья. "Это ключевые документы, которые позволяют освободить из-под стражи в связи с стоянием здоровья. Согласно им человека можно освободить, если его болезнь соответствует определенному критерию тяжести. Однако там не учитываются комплексные ситуации, когда человек имеет ряд тяжелых хронических заболеваний. Каждое из них в отдельности не попадает под критерии, установленные этими постановлениями для освобождения, но в совокупности эти болезни создают угрозу жизни человека. Эту ситуацию нужно поменять", - подчеркнула замглавы ОНК Москвы.

По ее словам, члены ОНК направят свои предложения в правительство.