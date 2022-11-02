В Нижнем Новгороде представили единую форму спортивных клубов ко Дню народного единства

Ближайшие домашние матчи команды проведут в единой форме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Пять спортивных клубов Нижнего Новгорода, выступающие в элитных дивизионах страны, презентовали единую игровую форму "Вместе за Нижний!", посвященную архитектуре города и Дню народного единства. В ней команды проведут ближайшие домашние встречи, сообщил журналистам в среду на презентации заместитель губернатора региона Олег Беркович.

"Сам по себе проект совершенно уникальный для нашей страны, второй год мы делаем выпуск специальной единой формы, приурочено это ко Дню народного единства. В прошлом году мы объединили несколько клубов, в этом году их больше, это основные игровые виды спорта. Проект уникален тем, что здесь объединяется спорт и культура, мы рассказываем о главных местах города, о его истории", - отметил Беркович.

В прошлом году три команды из Нижнего Новгорода проводили ряд матчей в единой форме. В этом году в акции принимают участие пять коллективов - футбольный и баскетбольный клубы "Пари Нижний Новгород", хоккейный и мини-футбольный клубы "Торпедо", а также волейбольный АСК. "В Европе такие проекты мало кто делает, а чтобы город объединял все клубы и рассказывал о себе - такого, в принципе, не существует", - сказал Олег Беркович.

Форвард баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Драган Апич понадеялся, что клуб одержит победы в ближайших матчах. "Она очень крутая, мне очень нравится, надеюсь, у нас будут победы в этой форме. <…> Это очень здорово, что клубы объединились ради такого проекта", - рассказал Апич на презентации.

Игрок мини-футбольного клуба "Торпедо" Джано Кварацхелия отметил красоту Нижнего Новгорода. "Очень красивый город, я тут недавно - с июля - и могу сказать, что Нижний меня впечатлил своей красотой", - сказал футболист.

Проект стартовал в Гербовом зале Нижегородской ярмарки с мультимедийной инсталляции, подготовленной студией dreamlaser. Нижегородские ди-джеи Going Deeper, хитмейкеры, представляющие Россию на мировой электронной сцене, специально для проекта написали трек "Одна команда". Он продолжает линию объединения нижегородской культуры и спорта и будет презентован в ноябре.

Историческая связь и объединяющая архитектура

Единая форма ко Дню народного единства - выбор не случайный. Это особый праздник для Нижнего Новгорода. В Смуту горожане сыграли ключевую роль в создании второго земского ополчения, освобождении Москвы и развитии гражданственности в России. Лозунгом ополчения и объединения усилий Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского стал слоган "Купно за едино" (Вместе за одно).

В этом году тема объединения выстроена вокруг уникальных архитектурных достопримечательностей Нижнего Новгорода, каждая - связана с множеством городских историй и повлияла на его развитие в той или иной сфере, например, искусстве, промышленности, торговле, технологиях.

Среди объектов - главный ярмарочный дом Нижегородской ярмарки, яркий образец академической эклектики - усадьба Рукавишниковых, памятник инженерной мысли XIX века - Пакгаузы на Стрелке Оки и Волги, Шуховские башни, а также пример модерна Шехтеля в Нижнем Новгороде - здание бывшей фабрики "Маяк", где сейчас находится культурно-просветительский центр. "Все эти объекты объединяет очень глубокая история, которую мы хотели донести до страны", - объяснил Олег Беркович.

По его словам, в этот раз изображение одного из главных символов Нижнего Новгорода - Дмитровской башни Нижегородского кремля осознанно не стали использовать. "Хотя это тоже один из самых главных символов города, но хотелось показать новые для проекта объекты" - добавил заместитель губернатора Нижегородской области.

Стиль и манифест проекта

Узор на каждой форме создали из наиболее узнаваемых архитектурных элементов выбранных зданий и сооружений. Главный элемент паттерна - нить, которая символизирует единение, связанность объектов и команд. По задумке и те, и другие - часть большой структуры, но создают нечто большее для города вместе. Основные цвета комплектов - традиционные для региона, это темно-синий и оранжевый. Они отсылают к природе города - к рекам и закатам, которыми славится Нижний Новгород.

Фрагментированная стилизация и выбранное графическое решение символизируют стремление нижегородцев к инновационным решениям. Визуальное воплощение идеи выполнено "Центром 800".

Манифест проекта говорит в том числе о том, что каждый дом в городе - это история, каждый матч - это тоже история. Истории воодушевляют, а лучшие - становятся легендами, передаются из поколения в поколение и объединяют.