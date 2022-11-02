Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ села в Курской области

Из-за обстрела пострадали пять местных жителей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного населения в Курской области. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в результате обстрела украинскими националистами села Гуево Курской области пострадали пять местных жителей, в том числе трое детей.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту. Следствием будут установлены все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - сказали в СК.