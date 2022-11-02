Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по делу об использовании земель в Сочи

Суд признал недействительными сделки физических и юридических лиц с земельными участками в Хостинском районе города, так как были выявлены факты неправомерного изъятия участков из госсобственности и передачи их коммерческой организации

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Хостинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании недействительными сделок физических и юридических лиц с земельными участками в Хостинском районе Сочи. Об этом в среду сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В середине июля этого года пресс-служба администрации Сочи сообщила, что власти намерены разместить около 200 га тепличных комплексов в Лазаревском и Адлерском районах Сочи в рамках генплана, предполагается выращивать субтропические культуры.

"Хостинским районным судом Краснодарского края рассмотрен иск Генеральной прокуратуры РФ о признании недействительными сделок с земельными участками, истребовании из незаконного владения земельных участков, снятии их с кадастрового учета. Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ в полном объеме. Решение в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

Ответчиками по делу выступали администрация муниципального образования города-курорта Сочи, а также более 70 физических и юридических лиц. Из материалов, представленных суду, следует, что в рамках надзорных мероприятий по проверке законности использования земель, расположенных на территории Хостинского внутригородского района Сочи, выявлены факты неправомерного выбытия из госсобственности и передачи коммерческой организации земель сельскохозяйственного назначения общей площадью около 538 га, а также их использования по нецелевому назначению, добавили в пресс-службе суда.

Сочи обладает большим потенциалом в области субтропического земледелия. Разработчики генплана делают упор на его возрождение, планируют развивать сады киви, хурмы, фейхоа, орешника, чайные плантации. На сельских территориях запланировано строительство комплексов переработки сельхозпродукции, что позволит обеспечить занятость местного населения.