Участниками фестиваля "Дружба без границ" в Дагестане стали студенты из 14 стран

Фестиваль стал диалоговой площадкой для русских и иностранных ребят

МАХАЧКАЛА, 2 ноября./ТАСС/. Представители 14 стран приняли участие в фестивале иностранных студентов "Дружба без границ", который прошел в Дагестанском государственном педагогическом университете (ДГПУ). Об этом в среду сообщает пресс-служба вуза.

"В студенческом клубе Дагестанского государственного педагогического университета прошел фестиваль иностранных студентов "Дружба без границ". Здесь были организованы подворья как иностранных граждан, так и народов Дагестана и возможность дегустировать национальные блюда. В мероприятии приняли участие представители 14 стран, которые обучаются в вузе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль прошел в рамках гранта главы Республики Дагестан при поддержке министерства по национальной политике и делам религий региона.

По словам организаторов, фестиваль стал диалоговой площадкой в работе по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

"Совместно со студентами-иностранцами была организована концертная программа с участием солистов эстрады и студентов ДГПУ, были взяты танцы и песни из репертуаров культуры Индии, Азербайджана, Грузии, Таджикистана, других стран и народов", - добавили в пресс-службе.