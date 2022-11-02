Казаки Адыгеи и Кубани передали около 4 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации

В составе гуманитарной помощи продукты, теплые вещи, именные посылки от родных

МАЙКОП, 2 ноября. /ТАСС/. Казаки Адыгеи и Кубани передали около 4 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и казаков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Майкопского отдела Кубанского казачьего войска.

"Казаки Майкопского казачьего отдела повезли очередную партию гуманитарной помощи для участников спецоперации. Конвой пройдет через города Новошахтинск, Луганск, Лисичанск к месту дислокации казачьего отряда специального назначения "Кубань" ("Барс 16"), а оттуда - в Донецк к бойцам "Барса 11". В составе гуманитарного конвоя - теплые вещи, продукты питания и именные посылки от родных, вес около 4 тонн", - сказали в пресс-службе.

По просьбе походного атамана Майкопского казачьего отдела Андрея Мамонтова отряду специального назначения "Кубань" ("Барс 16") этим же рейсом будет доставлена новая полевая кухня. В Новодружеске казаки-добровольцы организуют ежедневное трехразовое питание для солдат и местного населения. Сладкие угощения, консервы, питьевую воду, чай, кофе, мед для местных детишек передала супруга бойца "Барса 16" Светлана Абсалямова из города Ейска.

Транспорт для доставки гуманитарного груза предоставил гендиректор ООО "Молзавод Новый", депутат парламента Адыгеи Александр Купин. По его инициативе для защитников Донбасса отправлено 200 кг адыгейского сыра, 100 кг замороженного мяса утки и более 1,5 тонны овощей. От казаков Белореченского районного казачьего общества для добровольцев "Барса 16" и "Барса 11" передано по 50 кг меда.

"По традиции для поднятия боевого духа и морального состояния нашим бойцам на передовую переданы рисунки и письма со словами поддержки от казачьей молодежи", - добавили в пресс-службе.

В Майкопский казачий отдел, объединяющий около 5,5 тыс. казаков, входят районы Краснодарского края и Адыгеи. На территории Кубани действуют три казачьих общества - Апшеронское, Белореченское, Мостовское, в Адыгее пять - Гиагинское, Кошехабльское, Красногвардейское, Майкопское и районное казачье общество города Майкопа.