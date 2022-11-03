В Дагестане в акции "Ночь театров" примут участие 17 учреждений культуры

Мероприятия приурочили ко Дню народного единства

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. В акции "Ночь театров" в Дагестане примут участие 17 учреждений культуры. Свои программы подготовили и национальные театры, сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

"В этом году 17 учреждений культуры региона примут участие в акции, в том числе семь национальных театров. Мероприятия приурочены ко Дню народного единства, посвящены теме "Наши традиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Азербайджанский театр проведет для своих посетителей музыкальный мастер-класс "Азербайджанские музыкальные инструменты".

"Аварский театр представит на суд зрителей постановку "Четыре жениха Деляфруз". Пока артисты будут гримироваться, посетители увидят театрализованно-концертную программу "Сила в единстве". Показ концертной программы ко Дню народного единства и спектакль "Аршин мал алан" подготовил для своих зрителей Даргинский театр", - добавили в пресс-службе.