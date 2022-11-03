Дом народов России окажет регионам методическое содействие

По словам директора Анны Полежаевой, для этого он направит туда своих координаторов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дом народов России направит своих координаторов в регионы и окажет им методическое содействие, в пилотный проект войдут 10 регионов. В частности, методистов назначат в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщила ТАСС директор Дома народов России Анна Полежаева.

"Есть инициатива по наличию представителей Дома народов России в регионах, это будет способствовать выстраиванию в регионе эффективной и оперативной коммуникации. Это будут по сути методисты, менеджеры на местах", - сказала Полежаева.

Она отметила, что такой пилотный проект планируют запустить в 10 регионах России, это упростит работу уже существующих руководителей местных домов дружбы или домов национальностей, если они уже назначены, и повысит эффективность коммуникации с уполномоченным лицом от региона.

"Новые регионы РФ не просто войдут в пилот, они стали по сути локомотивом этого процесса, выразив такую инициативу. Но переговоры ведутся со многими субъектами, это и Ханты-Мансийский автономный округ, и Тула", - пояснила собеседник агентства.

Полежаева добавила, что сейчас в регионах России созданы 27 организаций, которые называются домами дружбы или домами национальностей. Они не подведомственны Дому народов России, взаимодействие с ними основано на сотрудничестве.