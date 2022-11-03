На Камчатке два браконьера пойдут под суд за незаконный оборот 52 тонн рыбной продукции

Ущерб превысил 27 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Два браконьера на Камчатке предстанут перед судом за незаконное производство, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной рыбной продукции массой около 52 тонн. Ущерб от действий злоумышленников превысил 27 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба краевой прокуратуры.

"Установлено, что с июня по август 2021 года мужчины организовали на территории Усть-Камчатского района кустарную переработку нелегально добытых водных биологических ресурсов, а изготовленную продукцию перевезли в город Елизово, где хранили с целью дальнейшего сбыта. В ходе расследования уголовного дела правоохранителями изъято более 52 тонн немаркированной рыбной продукции общей стоимостью свыше 27 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной рыбопродукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере").