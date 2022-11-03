На Камчатке в крупнейшей сети природных парков официально завершили летний турсезон

Посещать парки небезопасно из-за погодных условий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Летний сезон в крупнейшей сети природных парков "Вулканы Камчатки" официально закрыт, так как посещение парков в связи с погодными условиями может быть небезопасным. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе сети природных парков.

"Для посещения доступен только маршрут "Южно-Камчатский транзитный", но проехать до него можно только на технике высокой проходимости. В Быстринском парке уже лежит снег. А по дороге Радыгино - Центральный перемерзают речки и нет стабильного снежного покрова. Если вы хотите путешествовать на технике высокой проходимости, то необходимо согласовать нестандартный маршрут", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники парков обращают внимание, что проезд по территории небезопасен и для туристов, и для вулканических ландшафтов.

В природный парк "Вулканы Камчатки" входят четыре особо охраняемые природные территории: парки Ключевской, Налычевский, Южно-Камчатский и Быстринский, на которых расположено 15 активных и более 100 потухших вулканов, проложено 27 туристических маршрутов. Является наиболее популярным местом отдыха камчатцев и гостей полуострова.