В Хабаровске администрацию обязали отреставрировать старинный загородный дом

Загородный дом купцов Богдановых является объектом культурного наследия регионального значения

ХАБАРОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска обязал администрацию города отреставрировать загородный дом купцов Богдановых, сообщила прокуратура Хабаровского края.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Нарушения касательно этого дома были выявлены во время прокурорской проверки исполнения законодательства о защите таких объектов.

"Прокурор города направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в срок до 31 декабря 2025 г. Решением Центрального районного суда г. Хабаровска требования прокурора города удовлетворены", - говорится в распространенном сообщении.

Здание расположен по улице Санаторной, 17 "а". Объект культурного наследия регионального значения "Загородный дом Богдановых" до 1917 г." находится под государственной охраной.

Отмечается, что долгое время здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, имеет значительные дефекты фундамента и стен. Дом требует проведения комплексной реставрации.

Собственник объекта культурного наследия не принимал меры для предотвращения разрушения здания.

Домом вдадели Алексей и Сергей Богдановы, представители купеческой династии. В 1923 году вся усадьба была национализирована, в жилом доме оборудовали дом отдыха, позднее там разместили туберкулезный диспансер, после - клуб костно-туберкулезного санатория. В 1991-1994 годах был проведен ремонт дома, в результате которого сильно упростился декор фасадов. Дом передали детскому санаторию "Амурский". Первоначально фриз портика главного фасада был украшен барельефами с мифологическими сюжетами. Дом выстроен в формах неоклассицизма.