В Якутии в 2023 году начнут обустройство инфраструктуры в двух селах по госпрограмме

На эти цели направят более 70 млн рублей

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Обустройство инфраструктуры начнется в 2023 году на территории двух сел в Намском и Сунтарском районах Якутии, работы пройдут благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

"В 2023 году начнется обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку на месте будущего жилого квартала в селах Крест-Кытыл и Сунтар. Всего на эти цели направят свыше 70 млн рублей", - сообщил Атласов. В работы входят обеспечение электроснабжения и наружного электроосвещения, обустройство внутриквартальных дорог, сетей газоснабжения и др.

Кроме того, с 2021 года работы по обустройству ведутся в селе Партизан Намского района, срок завершения - 2023 год.

В 2023 году начнется строительство дома народного творчества на 150 мест и сельского дома культуры на 100 мест в селах Алтанцы и Михайловка в Амгинском районе. Также в селе Харыялах Верхневилюйского района начнется строительство локального водопровода, универсальной спортплощадки, уличных сетей освещения, фельдшерско-акушерского пункта, проведут капремонт многофункционального объекта культуры и спорта. На эти работы направят свыше 507 млн рублей.

"Также по госпрограмме продолжаются работы по строительству школы на 120 учеников в селе Мындагай Чурапчинского района, локального водопровода в селе Сырдах Усть-Алданского района, также для центра досуга в селе Сырдах закупят микроавтобус", - сообщил министр.

В Якутии в этом году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено более 1,3 млрд рублей. В 2023 году по этой госпрограмме направят из федерального бюджета 578,38 млн рублей.