В учебном центре Юрги мобилизованных обеспечат дополнительным питанием

В центр, согласно распоряжению губернатора Сергея Цивилева, будут поставлять калорийное питание, произведенное в регионе

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился организовать дополнительное калорийное питание для мобилизованных, которые проходят специальную подготовку в учебном центре города Юрги перед участием в специальной военной операции. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что питание для мобилизованных в Юргинском военном городке организовано ненадлежащим образом. Глава Кузбасса посетил учебный центр и проверил, в каких условия живут бойцы, чем питаются и достаточно ли у них амуниции.

"Минобороны обеспечивает всех мобилизованных питанием, кухня в полном объеме обеспечена продуктами. Еда вкусная - ее вместе с бойцами протестировал губернатор. В связи с интенсивными занятиями по решению Сергея Цивилева учебному центру будет поставляться дополнительное калорийное питание, произведенное в регионе: сало, хлеб, лук, чеснок, фрукты для перекусов. На праздник 4 ноября будут доставлены сладости, яблоки и мандарины", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время из Кузбасса в учебные центры отправлено уже 12 групп бойцов. Каждый из них получает региональные выплаты в размере 200 тыс. рублей, комплект экипировки и освобождается на два года от уплаты транспортного налога. Их детей школьного возраста регион бесплатно обеспечит горячими обедами, студентам контрактных отделений компенсируют затраты на обучение. Также за счет региона для детей мобилизованных бойцов будет организован санаторный отдых.