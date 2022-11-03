В Омске второй раз за несколько дней зафиксировали выбросы хлороводорода

Превышения нормы содержания этого вещества неоднократно регистрировались в Омске с начала лета

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода зафиксировано второй раз за несколько дней в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. Об этом сообщается в четверг на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Хлорид водорода при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.

"01 ноября 2022 года содержание хлорида водорода составило 3,7 ПДК в Центральном АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

Выбросы хлороводорода были зафиксированы также в Центральном округе Омска 29 октября, тогда концентрация составила 1,4 ПДК. Информация передана в надзорные органы для выявления источника загрязнения и принятия мер реагирования. ТАСС запросил комментарий Росприроднадзора.

Превышения нормы содержания этого вещества неоднократно регистрировались в Омске с начала лета. Так, в конце июня было зарегистрировано десятикратное превышение ПДК хлороводорода. Тогда в выбросах подозревались три предприятия, а во время внеплановой проверки Росприроднадзор зафиксировал превышение нормативов выбросов этого вещества на Омском электромеханическом заводе. Предприятие обратилось в независимую аналитическую лабораторию, которая оценила выбросы хлорида водорода в менее чем половину норматива и опротестовало решение ведомства.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. Общественная организация "Зеленый патруль" 21 сентября сообщила ТАСС, что Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам лета 2022 года заняла последнее место.