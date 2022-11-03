В Омской области осудили трех человек за повреждение мемориала

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор трем жителям Омской области, которые 18 апреля подожгли венки и повредили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко, они приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима.

"Суд с учетом наличия в их действиях рецидива преступлений назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, 1 год 1 месяц и 1 год 1 месяц лишения свободы соответственно в исправительной колонии строгого режима", - сказал Павленко.

Он рассказал, что ранее судимых мужчин обвиняли в повреждении мемориальных сооружений, совершенном группой лиц. Суд установил, что они днем 18 апреля 2022 года подожгли в Исилькуле два венка на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны. В результате обгорели мемориальные плиты. Осужденные своей вины не признали.