Вылет трех рейсов из Новосибирска в Иркутск задержали после ЧП с самолетом в Приангарье

Это связано с ликвидацией последствий инцидента

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Три рейса авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска в Иркутск были задержаны после инцидента с самолетом, у которого при посадке в среду повредились шасси в Иркутске, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее из-за инцидента как минимум 11 рейсов были направлены в Улан-Удэ и Красноярск. По данным онлайн-табло аэропорта, эти самолеты уже начали прибывать в Иркутск. Также из Иркутска вылетели самолеты задержанных рейсов.

"Предварительно установлено, что 3 ноября 2022 г. в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина произошла задержка вылета трех авиарейсов АО "Авиакомпания "Сибирь", направлявшихся в Иркутск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Сейчас по маршруту направились два из трех задержанных рейсов, 60 пассажиров еще одного размещены в гостинице.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, предварительно, задержка связана с ликвидацией последствий инцидента с повредившим шасси самолетом.

В среду днем при посадке в аэропорту Иркутска у самолета Airbus А-320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевшего из Душанбе, произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси воздушного судна. По данным следственных органов, которые начали проверку, на борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.