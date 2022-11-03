Реставрация и капремонт высотки на Красных Воротах начнется в 2023 году

В пресс-службе Фонда капитального ремонта сообщили, что сейчас проводится разработка проекта проведения работ, "в котором будут учтены все нюансы, конструктивные и декоративные особенности этого объекта"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Работы по реставрации и капитальному ремонту высотного здания на площади Красные Ворота начнутся в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

"В 2023 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда начнутся работы по восстановлению легендарной сталинской высотки на Красных Воротах. Жилой дом, расположенный по адресу ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, является знаковым объектом ФКР Москвы в 2023 году. Важнейшей задача, стоящая перед специалистами ФКР Москвы, - сохранить полностью исторический облик здания", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на данный момент проводится разработка проекта проведения работ, "в котором будут учтены все нюансы, конструктивные и декоративные особенности этого объекта".

"В рамках капремонта запланирован целый комплекс работ по приведению в надлежащий вид всех фасадных элементов дома. Специалисты расчистят и промоют фасад, выполнят локальную замену облицовочного покрытия, произведут работы по сохранению декоративных элементов. На заключительном этапе будет выполнена гидрофобизация на открытых фасадных площадях. Также в рамках капитального ремонта предусмотрена замена ряда инженерных систем", - уточнили в фонде.

Всего в Москве семь сталинских высоток, которых прозвали "семью сестрами". Высотку на Красных Воротах начали возводить в 1947 году. Главными архитекторами проекта стали Алексей Душкин и Борис Мезенцев. В эксплуатацию дом ввели в 1953 году.

Здание имеет несколько объемов: центральная башня в 24 этажа, и два 10-15-этажных боковых крыла. В центральной части размещалось Министерство транспортного строительства СССР, оставшиеся площади были отданы под жилые квартиры. При доме был предусмотрен детский сад и подземный гараж. В правом крыле здания находится выход из станции метро "Красные Ворота". В этом доме жили президент Академии наук Мстислав Келдыш, известные актеры Наталья Гундарева, Борис Чирков, Вячеслав Тихонов.

Капремонт в Москве

В московскую программу капитального ремонта включено более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов. В план на 2021-2023 годы вошли более 4,4 тыс. домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2022 году ремонт проходит в 1,7 тыс. домов.