Экологи не ждут серьезных последствий от аварии в Волгограде

При этом специалисты рекомендуют провести рекультивацию

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Авария на канализационном коллекторе в Волгограде, скорее всего, не приведет к катастрофическим последствиям, но для минимизации вреда необходимо провести рекультивацию загрязненной территории, а также ревизию всей канализационной системы, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты-экологи.

В ночь на 28 октября в сквере в центре Волгограда прорвало канализационный коллектор, проложенный более 50 лет назад, из-за чего без воды остались более 186 тыс. человек, а также социальные учреждения. Кроме того, сточные воды размыли благоустроенную прогулочную территорию, детскую железную дорогу и стали в больших объемах стекать в Волгу.

"Конечно, через определенное время на определенном расстоянии самоочищение будет происходить в реке <...>. Однако необходимо принять меры по рекультивации этой территории [для минимизации негативных последствий]. Можно, я считаю, в течение двух недель убрать, привести в порядок", - сказал ТАСС доктор технических наук, заслуженный эколог России Владимир Лобойко.

Он добавил, что населению в Волгоградской и соседней Астраханской области не следует поддаваться панике, по его мнению, после завершения всех мероприятий по ликвидации аварии водопроводная вода должна быть пригодна для употребления. Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области из-за коммунальной аварии в Волгограде рекомендовали астраханцам не пить сырую воду, а также мыть посуду только кипяченой водой.

"Из крана, тем более в Астрахани, вода должна идти достаточной степени очистки. Для этого есть очистные сооружения, которые стоят на водозаборах. <...> Я считаю, что система водоснабжения должна обеспечивать население чистой водой", - отметил Лобойко.

Серьезных последствий не ожидается, но воду лучше кипятить

Доктор технических наук, профессор Волгоградского государственного технического университета, заслуженный эколог России Владимир Желтобрюхов предупредил, что волгоградцам воду из крана лучше все-таки кипятить и использовать фильтры для очистки воды во избежание кишечных инфекций и других заболеваний. Он также добавил, что последствия аварии на коллекторе для флоры и фауны, скорее всего, не будут серьезным. "Для биологических ресурсов, я не думаю, что это будет катастрофично. Это все-таки не промышленные предприятия, поэтому здесь страшного может и не быть", - пояснил ученый.

По мнению общественного инспектора по охране окружающей среды, эколога Андрея Скрыпника, последствия аварии могли быть более серьезными в летний период, в активный купальный сезон. "Скорее всего, мы бы наблюдали всплеск кишечных инфекций. Сейчас нужно устранить протечки и провести масштабную ревизию всей системы канализации, чтобы не допустить подобные аварии в будущем", - отметил он.

31 октября по факту коммунальной аварии в Волгограде возбудили два уголовных дела. В пределах Ворошиловского и Советского районов города с 29 октября ввели режим чрезвычайной ситуации. Сразу после аварии ресурсоснабжающая организация приостановила подачу холодной и горячей воды потребителям, также была приостановлена работа нескольких школ и детских садов в этих районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал аварию одной из крупнейших за 10 лет. Воду начали подавать только на пятые сутки, сейчас водоснабжение восстановлено. В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям заявили, что сточные воды из коллектора загрязнили благоустроенную территорию сквера Пахмутовой и попали в реку Волгу.