В Бурятии перевыполнили план по переселению из аварийного жилья

В регионе переселили 3 745 человек

УЛАН-УДЭ, 3 ноября. /ТАСС/. План по переселению из аварийного жилья за прошедшие три года перевыполнили в Бурятии, сообщили журналистам в четверг в Минстрое республики.

"С 2019 по 2022 год необходимо было переселить 2 840 человек из 50 тыс. аварийных кв. м, признанных таковыми до 2017 года. За это время возможность переехать в новое безопасное жилье получили 3 745 человек из 58 тыс. кв. м непригодного жилья. На сегодняшний день переселение в Бурятии идет активными темпами, план по переселению граждан из аварийного фонда перевыполнен", - сообщили в Минстрое.

Программа реализуется на территории Улан-Удэ и Северобайкальска, а также в Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском и Кижингинском районах.

До конца 2023 года в республике необходимо расселить 7 129 человек из аварийных более 99 тыс. кв. м. В этом году республика приступила к ускоренной реализации программы: в 2022 году переселили 1 268 человек, проживавших в 19 тыс. кв. м аварийных домов.

"Несмотря на непростую ситуацию, сейчас крайне важно продолжать реализацию проекта, направленного на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов", - подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Работа по переселению населения из аварийного жилья ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Одна из ключевых задач нацпроекта - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.