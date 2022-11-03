В Приамурье проводят проверку по факту разрушения автомобильного моста

Объект, в частности, обследуют на необходимость проведения ремонта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Селемджинского района в Приамурье проводит проверку по факту разрушенного автомобильного моста, который повредил проезжающий по нему большегруз 2 ноября. Проезд к населенным пунктам остается недоступным, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Прокуратура Селемджинского района проводит проверку по фактам повреждения автомобильного моста через Малый Караурак, нарушений транспортного сообщения с населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части регулирования по мосту движения тяжелого транспорта. Также ведомство проведет обследование моста, чтобы выяснить необходимость в ремонте. По результатам проверки прокуратура района примет необходимые меры реагирования.

Ранее сообщалось, что мост оказался поврежден в результате движения по нему тяжелой техники. Проезд временно ограничен к четырем населенным пунктам Селемджинского района - поселки Ольгинск, Златоустовск, Огоджа и село Ивановское. Около 1,5 тыс. человек оказались отрезанными от мира. Прокуратурой контролируется современность обеспечения местных жителей продуктами, товарами первой необходимости, медикаментами и вопрос оказания медицинской помощи.