В Испании провели эксгумацию останков франкистского генерала из базилики в Севилье

Процедура была проведена ночью, сообщила газета El Mundo

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Братство базилики Макарены в испанской Севилье (автономное сообщество Андалусия) провело в четверг эксгумацию останков генерала и участника гражданской войны 1936-1939 годов на стороне франкистов Гонсало Кейпо де Льяно. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, в соответствии с законом также был эксгумирован его соратник Франсиско Бооркес Весина. Процедура была проведена ночью. Их останки уже убрали с территории базилики.

Ранее правительство Испании призвало братство Макарены как можно скорее инициировать процесс эксгумации останков Кейпо де Льяно - умершего в 1951 году одного из руководителей вооруженного восстания в Севилье 1936 года. Таким образом Мадрид настаивал на исполнении закона о демократической памяти.

Он был одобрен 5 октября Сенатом (верхняя палата парламента) Испании и усиливает приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании и диктатуры Франсиско Франко (1892-1975). Инициатива также объявляет незаконным франкистский режим.

Диктатор возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. 24 октября 2019 года его останки были перенесены из мемориального комплекса "Долина павших" на мадридское кладбище "Мингоррубио".