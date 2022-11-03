В ДНР сообщили о восстановлении свыше 1,5 тыс. км ЛЭП на освобожденных территориях

По словам премьер-министр региона Виталия Хоценко, наиболее интенсивно восстановительные работы ведутся в Мариуполе, Волновахе и окрестных населенных пунктах

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала года восстановили свыше полутора тысяч км электролинии на освобожденных территориях. Об этом сообщил в четверг премьер-министр региона Виталий Хоценко.

"Энергетики ДНР совместно со специалистами из других субъектов РФ на освобожденных территориях в этом году восстановили подачу электроэнергии в 97 населенных пунктах, а это более 1 629 километров линий электропередачи", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По словам Хоценко, наиболее интенсивно восстановительные работы ведутся в Мариуполе, Волновахе и окрестных населенных пунктах. По его данным, подача электроснабжения возобновлена почти для 30 тыс. жилых домов и 400 социальных объектов.

"Отмечу, что параллельно работам по восстановлению энергетики оперативно устраняют повреждения ЛЭП, работая буквально на линии фронта", - добавил он.

Хоценко подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры ДНР - одна из важнейших задач властей.