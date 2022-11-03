Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции на Ямале

Им будут доступны бесплатные занятия в 268 творческих объединениях на базе 55 учреждений

ТАСС, 3 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели новую меру поддержки для детей участников спецоперации на Украине. Более 50 учреждений культуры региона разрешат несовершеннолетним бесплатно посещать кружки и секции, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"Мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И. С. Шемановского, окружной центр национальный культур и национальную библиотеку ЯНАО. По поручению губернатора ее распространят на муниципальные учреждения. <...> Ожидается, что ребятам будут доступны бесплатные занятия в 268 творческих объединениях на базе 55 учреждений в 13 муниципалитетах округа", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить меру поддержки, родителю ребенка необходимо обратиться в учреждение культуры, написать заявление на бесплатное оказание услуги и предоставить документы: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом. Бесплатно посещать секции можно на период участия военнослужащего в спецоперации.